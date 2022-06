Anche Michele Paramatti, che con Paolo Montero ha condiviso a Torino le stagioni dal 2000 al 2002 culminate con lo scudetto del 5 maggio, si è espresso positivamente sulla scelta della Juve di puntare sull'ex difensore uruguaiano per la panchina della Primavera. Ecco le sue parole ai microfoni di Tuttosport: "Ha sempre avuto un grande carisma, tratto essenziale secondo me per un allenatore. Era un difensore "ignorante"? Un centrale non può avere la camicia bianca, deve essere sporco: anche quella dell’agonismo è una componente cruciale da trasmettere e lui di sicuro sa come si fa. E poi era dotato di intelligenza tattica e senso della posizione tali da poter essere un pozzo per i giovani, a prescindere dal ruolo".