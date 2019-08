La Juventus Primavera prosegue la propria preparazione in Svizzera, agli ordini di Lamberto Zauli, che siede in panchina dopo l'esonero di Francesco Baldini. Questo il comunicato dal sito ufficiale bianconero:



"Prosegue, sempre in montagna, la pre-season della Under 19.



La nostra Primavera, salutate La Salle e Morgex, sedi del ritiro, si è spostata in Svizzera, dove da qualche giorno sta disputando un torneo internazionale, organizzato dal FC Aesch.



E i nostri ragazzi si stanno difendendo bene: battuto 3-1 il Basilea, hanno poi pareggiato 0-0 con il Palmeiras, classificandosi primi nel girone.



Prossimo avversario: il Fulham. Sabato le finali".