Operazione perfettamente riuscita per Lorenzo. Il difensore dellaè finito sotto i ferri per rimediare alla frattura scomposta della clavicola rimediata nei giorni scorsi in allenamento. A testimoniare il buon esito dell'intervento è stato lo stesso giocatore con un post sul suo profilo Instagram, in cui annuncia anche il suo desiderio di ripartire quanto prima per tornare subito al top della forma. Ecco il suo messaggio: