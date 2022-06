Nuovi contatti negli ultimi giorni per Alberto Gilardino. L'ex attaccante piace alla Juve come potenziale nuovo allenatore della Primavera, dopo l'addio di mister Andrea Bonatti che ha guidato la squadra per due stagioni. Sul 39enne, però, si registra anche il forte interesse del Genoa, altro club che vorrebbe affidargli la panchina dell'Under 19. Proseguono, intanto, le riflessioni anche sul fronte dell'Under 23: salutato Lamberto Zauli, stando a Tuttosport i bianconeri sembrano ora indirizzati su Massimo Brambilla, reduce da una fruttuosa esperienza all'Atalanta; scartata, invece, la pista Vecchi, così come l'opzione dello stesso Bonatti.