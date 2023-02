Il centrocampista classe 2005 della Juventus Primavera,, non ci sta. Non ci sta dopo l'eliminazione dalla youth League arrivata nel match contro il Genk, non ci sta alle due espulsioni, una é la sua. E non fa nulla per nasconderlo, anzi. Eloquente é il suo messaggio sui social: "Scandaloso", scritto in francese, inglese e italiano.