di Marco Amato

Per la prima volta, la Juventus Primavera ha conquistato l’accesso alla Final Four di Youth League, la fase finale della Champions League dedicata alle squadre Under 19. I bianconeri scenderanno in campo domani, alle 14, per affrontare il Benfica, che punta alla quarta finale del torneo; dall’altra parte, invece, si scontrano Salisburgo e Atletico Madrid. Riflettori accesi, dunque, sul Colovray Stadium di Nyon, impianto svizzero dove si disputeranno le partite; occhi puntati, quelli della dirigenza bianconera, da Pessotto a Cherubini, passando da Nedved e Storari, protagonisti e osservatori sempre attenti di quello che si muove nelle giovanili, habitué della tribunetta del centro sportivo di Vinovo, dove la Primavera bianconera gioca le partite in casa. A questi, è facile immaginare che si aggiungerà lo sguardo curioso di Massimiliano Allegri, per scovare i prossimi talenti da inserire nel gruppo della prima squadra, nei prossimi anni, come già successo con Fabio Miretti, Matias Soulé e Koni De Winter, anche loro aggregati all’Under 19 di Andrea Bonatti per questa spedizione europea.



