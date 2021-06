La Juventus Primavera in questo momento sta giocando a Vinovo contro la Spal, una partita difficile che i ragazzi di mister Bonatti stanno perdendo per il momento. Tutto questo sotto gli occhi del board bianconero "giovanile" al gran completo: ​gli scout Giovanni Manna e Matteo Tognozzi, Marco Storari, il direttore sportivo Federico Cherubini e, in rappresentanza degli alti vertici dirigenziali, Pavel Nedved. Visibilmente sorridenti sotto i baffi - anzi, sotto la mascherina - alla notizia dell'annullamento del procedimento disciplinare Uefa sulla questione SuperLega (nessuna sanzione, almeno per ora).