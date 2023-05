Dopo il pari riacciuffato in rimonta e in dieci uomini, lasi appresta ad affrontare oggi, tra le mura amiche di Vinovo, il Napoli. Quartultimo impegno di campionato per i bianconeri allenati dache rimangono appesi ad una posizione in classifica che ad oggi varrebbe l'accesso alla post season.IL TABELLINOJuventus-Napoli: 2-1Marcatori: (Yildiz 31', Acampa 47', Citi 87'): Daffara, Mulazzi (Valdesi 53'), Huijsen, Citi, Turicchia; Hasa, Bonetti, Nonge, Mbangula (Anghelè 53'); Turco N. (Mancini 69'), Yildiz.. Scaglia, Vinarcik, , Rouhi, Dellavalle, Doratiotto, Turco S., Domanico, Ripani, , Moruzzi.. Montero: Turi; D’Avino, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Spavone, Acampa; Sahli (Koffi 46'), Rossi.. Pellino, Giannini, Pesce, Jorge Aperte, Sequino, , Russo, Susko, Bonavita.. Frustalupi: Sig. Dario Madonia, della Sezione di PalermoFISCHIO FINALE87' - GOL JUVE, Citi di testa!70' - Spinge la juve che crea occasioni ma non trova la via del gol60' - Nonge risale tutto il campo, palla per Turicchia che mette in mezzo per Yildiz che da due passi vede il suo tiro deviato51' - PALO JUVE, azione personale di Yildiz che passa a Bonetti che di prima prende il palo47' - GOL NAPOLI, pareggia Acampa con un mancino che si infila sotto l'incrocio46' - VIa alla ripresa!INTERVALLO41' - Punizione dalla distanza di Hasa, palla indirizzata all'angolino ma ancora una volta Turi ci arriva36' - OCCASIONE JUVE, filtrante di Mbangula per l'accorrente Turicchia, tiro ravvicinato potente, Turi blinda la porta31' - GOL JUVE, intuizione di Hasa che trova il binario giusto per servire Yildiz, il turco incrocia dentro l'area e sblocca il risultato26' - Azione personale di Turco che prova a incrociare il mancino, palla fuori di molto13' - Missile di Bonetti, ancora bravo Turi a parare11' Mancino potente dalla distanza di Turicchia, bravo Turi a deviare fuori6' - Ci prova Turco a fondare la linea azzurra, ma viene rimbalzato dentro l'area1' - Via al match