La Juve Primavera indirizza il match con un gioiello di Yildiz, ma l'espulsione di Rouhi a fine primo tempo spalanca le porte al forcing del Napoli che nella ripresa trova il pari con un missile da fuori area di Rossi. 1-1 alla fine dei tempi regolamentari, 1-1 al termine dei supplementari: la gara si decide ai rigori, dove i partenopei sono più freddi e precisi e passano il turno.- Tra i pali una certezza: se il fortino regge é anche grazie ai suoi guantoni- 44 minuti pressoché perfetti, due palloni in verticale deliziosi per i compagni. Poi una grave amnesia difensiva che lo porta al fallo che vale l'espulsione- Alla ripresa della stagione sembra molto più aggressivo e sicuro di sé: mastino- Sbaglia diverse volte i tempi dell'intervento, non si sconforta e, anzi, cresce sulla distanza, proprio quando serviva- Soffre, lotta e chiude sul suo binario, ma senza trovare lo spazio per spingere (Dal 63'- Entra con la fame di chi vuole spaccare il modno, bene anche se in alcune occasioni é troppo precipitoso)- Diversi errori in avvio, poi migliora. La qualità c'é e si vede, tempo al tempo (Dal 46'- Entra bene e contribuisce a costruire il muro per rimbalzare il forcing partenopeo)- Che ci sia da salire sul ring o partecipare ad una cena di gala, ha sempre l'abito e l'atteggiamento giusto. Nella ripresa, però, qualche errore di troppo (Dal 72'- Fatica a macinare gioco, poi la sua prestazione migliora con il tempo)- Tra le linee dà il via a diverse azioni offensive dei bianconeri, si riconferma leader di questa squadra, anche se nel finale di primo tempo va in calando (Dal 46'- Mette ordine, bene da schermo davanti la difesa)- Cerca palla, ma non riesce mai davvero ad entrare nel vivo del match. Sul finale si innervosisce e questo peggiora la prestazione- Pomeriggio no, sbaglia tutto, o quasi. Quel quasi é l'appoggio per Yildiz che va in gol. (Dal 93' ANGHELE' 5.5 - Non riesce a rendersi pericoloso)- Si vede poco, ma poi basta una pennellata a trasformare un pomeriggio anonimo in capolavoro (Dal 63'- Ci prova, si costruisce una buona occasione, ma non gli riesce di cambiare l'inerzia nella ripresa)- Una Juve ancora alla ricerca della brillantezza dopo la sosta, l'espulsione a fine primo tempo condiziona poi l'andamento del match