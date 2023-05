La Juve Primavera conquista 3 punti pesantissimi sul campo di Vinovo, contro il Napoli, per la corsa ad un posto playoff. Lo fa, soprattutto, grazie al gol nel finale di Citi, dopo che i bianconeri avevano sprecato tantissimo nel secondo tempo. Finisce 2 a 1 per la squadra di Montero, l’altro gol è di Yildiz, che in 90’ è capace di mostrare tutto il meglio e il peggio di sé.LE PAGELLEDAFFARA 6 – Sul gol preso non può nulla, per il resto è presente nelle poche volte che è impegnatoTURICCHIA 6.5 – Il salvataggio sulla linea di porta sembra essere la naturale conseguenza di una gara difensiva perfetta, condita dalla solita spinta in avanti e le tante occasioni create. Pronto per il MondialeCITI 7 – Non va mai in apnea, buona prestazione. E poi il gol nel finale che pesa tantissimo. Bravo!HUIJSEN 6 – Come il compagno di reparto, interventi sempre tempestivi e pochi rischiMULAZZI 5.5 – Dopo il lungo stop avrebbe voglia di spaccare il mondo, ma deve fare i conti con la ruggine rimasta (Dal 53’ VALDESI 6 – Positivo il suo ingresso, bene nelle due fasiNONGE 6 – Si accende a sprazzi, quando il tasto è su On, è come coltello caldo nel burro per la difesa partenopeaBONETTI 6.5 – Solita prestazione di sostanza e qualitàHASA 6.5 – Trova l’imbeccata giusta per Yildiz, ma è solo una delle tante cose utili fatte durante il matchYILDIZ 6.5 – Non è stata la sua miglior gara, ma trova il gol e questo alza il voto. Belle giocate, ma anche tante occasioni perse per servire i compagniMBANGULA 5.5 – Vorrei ma non posso; ci prova a sfondare, ma la maggior parte delle volte viene rimbalzato (Dal 53’ ANGHELE’ 6 – Sempre un ottimo lavoro nel legare i reparti)TURCO 5 – Assente e nervoso, gara da dimenticare il prima possibile (Dal 69’ MANCINI 5.5 – Non riesce a rendersi pericoloso)All. MONTERO 6 – Bene i tre punti che hanno un peso specifico enorme nella corsa ai playoff. Davanti, però, è mancato cinismo e gioco di squadra. E il rischio era di pagarla grossa