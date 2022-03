Intervenuto ai microfoni di JTV, Gabriele Mulazzi ha presentato la sfida odierna tra Juve Primavera e Liverpool, valida per i quarti di finale di Youth League. Ecco il pensiero del giovane difensore: "Viviamo e ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite di questo livello. Sicuramente c'è un grande senso di responsabilità e tanta voglia di fare una partita di livello individuale, e soprattutto di squadra". E ancora: "È stato molto bello scrivere un pezzo di storia, ma ora l’obiettivo è quello di non fermarsi al passato. Abbiamo l’opportunità di scrivere un altro pezzo di storia. Giochiamo in casa e avremo sicuramente un piccolo vantaggio, siamo tutti molto euforici. Giocare queste partite è l’obiettivo di tutti, cercheremo di farci trovare pronti".