Il tecnico dellaPaoloha parlato ai microfoni di JTV in vista dell'esordio stagionale contro il"I ragazzi hanno lavorato molto bene, abbiamo fatto gruppo e siamo molto soddisfatti dell’atteggiamento con cui hanno lavorato. Adesso inizia il campionato e arriva il bello. Se non sbaglio saremo la squadra più giovane del campionato, abbiamo appena finito una riunione con Scaglia e per noi un obiettivo importante è la qualificazione ai playoff. Dobbiamo fare passo dopo passo".– "Stiamo lavorando bene e siamo contenti. Che squadra saremo? Una squadra con piedi buoni, perché sono tutti bravi tecnicamente. Dovremo essere una squadra dinamica per le formazioni che andremo ad affrontare. E dovremo essere anche intelligenti, per capire quando spingere e quando no. In tutte le partite abbiamo creato tante palle gol, dobbiamo migliorare in fase difensiva".– "Il Cagliari è una squadra fisica, con tanti 2004 e 2003. Non è una giustificazione, ma a questa età uno o due anni di differenza si sentono. Sono forti in transizione ma noi gli possiamo fare male, dobbiamo essere intelligenti nelle preventive e nelle transizioni".– "È un piacere. Io non ho fatto niente, hanno fatto tutto loro con le loro qualità e per come si sono allenati. Sono contento, l’unica cosa che posso dire è per gli altri: tutti possono fare il loro percorso. È l’obiettivo di noi allenatori delle giovanili".