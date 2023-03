Il tecnico dellaPaoloha parlato ai nostri microfoni dopo la sconfitta nel derby contro il: "Non è un campanello d’allarme, non bisogna fare un dramma", il suo commento. "Bisogna avere l’umiltà di riconoscere che il Torino ha meritato, sono venuti qui più decisi. Può capitare. Dobbiamo crescere ancora rispetto a certe dinamiche e affrontare certe situazioni. Pensando che siamo una squadra che fa tanti gol, oggi non abbiamo creato... Non siamo qua per giudicare i giocatori, ma per aiutarli a crescere. Abbiamo tanti ragazzi di 17 anni che ancora non possono guidare. Dobbiamo continuare su questo progetto e non fare un dramma, è vero che è un derby e dispiace, ma è una partita di calcio alla fine. L’altra volta è toccato a noi, stavolta a loro".