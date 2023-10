Paolo Montero, allenatore della Juventus Primavera, ha parlato al termine della gara contro il Genoa. Le sue parole:



PARTITA- "La gara nel complesso per me è stata una delle migliori dal punto di vista del gioco. Bisogna sempre migliorarsi e alzare l’asticella. Dobbiamo migliorare negli ultimi 10-15 minuti, lavorare con più serenità col pallone. Chi è stato in Nazionale è rientrato bene e ci siamo allenati bene. Faccio i complimenti ai ragazzi per la gara che abbiamo fatto".



IMPARARE DAGLI SBAGLI- "Ho letto un’intervista in Spagna tempo fa di Ettore Messina in cui dice di fare sbagli nuovi. Questa è l’idea, a questa età è giusto che sbaglino i ragazzi. Ma le scorse partite ci servono come esempio per migliorare. Come dico sempre la colpa è di noi adulti. I ragazzi stanno facendo bene e siamo contenti. Bisogna continuare a lavorare, quando si vince si lavora meglio".



VACCA- "Ha tante qualità. Il suo è un percorso di crescita e maturazione come tutti i compagni. Noi non vogliamo togliergli la sua creatività, sta a noi adulti insegnargli in che momento fare i due tocchi, in che momento farne uno, in che momento puntare e in quale settore del campo. Secondo me Vacca da quando è con noi oggi ha fatto la miglior partita. La cosa più importante è quello che ha trasmesso a livello difensivo. È già considerato come un leader e in settimana lavora benissimo".



NAGANA- "Ha fatto il suo esordio, in questi ultimi 20 giorni ha avuto una crescita importante anche a livello fisico. In Primavera ci avviciniamo già alla Prima Squadra come forza, da gennaio in poi si sentirà di più la crescita di questi ragazzi".



SCOMMESSE- "Dopo una certa età ognuno deve essere responsabile di sé stesso. Io posso controllarli a Vinovo, o i miei figli posso controllarli a casa, ma ad una certa età bisogna stare molto più attenti, di più per tutto l’intorno che c’è intorno ai calciatori. Il sostegno familiare è importante e dipende anche da loro chi scegliere come amici e come persone vicine. Ai miei figli dico sempre di avere la personalità di dire no. Bisogna stargli dietro e aiutarli".



BLACK AND WHITE SHOW- "Per me è stato molto bello rivedere ex compagni, non li vedevo da tanto tempo. Però non ho parlato alla squadra della mia epoca, non ne parlo neanche a casa. C’era un’energia positiva, di spirito sano, per me è un orgoglio aver vissuto quel momento. È quello che hanno trasmesso quei giocatori lì che hanno vinto tutto. Come si dice tante volte la cosa più importante è essere uomini, e quei personaggi lì sono uomini".