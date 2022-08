Le parole di Paoloai canali ufficiali della"Abbiamo tanti giocatori di qualità, in tutti i reparti. Anche oggi sono soddisfatto per quanto ho visto, ma più in generale sono contento per il lavoro svolto in queste settimane di preparazione alla nuova stagione. Abbiamo avuto modo di conoscerci molto bene e penso che si sia creato un grande gruppo. Dobbiamo continuare così, anche e soprattutto adesso che inizierà il campionato. Per noi, però, non saranno importanti soltanto i risultati, ma la crescita, umana e professionale, di tutti questi ragazzi. È molto importante come si affronta la settimana di lavoro che porta alla partita e questi ragazzi lo sanno. Soltanto con il lavoro e con la giusta umiltà si potranno raggiungere i risultati desiderati. E per raggiungerli è fondamentale il dialogo tra i giocatori e l'allenatore e tra i giocatori e lo staff e anche in questo caso la strada intrapresa è quella giusta".