Al sito ufficiale della, misterha commentato la vittoria (5-2) della sua Primavera sull'Empoli: giovani bianconeri ancora imbattuti, oggi a segno prima Nonge, poi Mancini, Turco con una doppietta e Yildiz. Le sue parole: "Abbiamo giocato una partita importante, dimostrando le nostre qualità, su un campo non facile come questo, contro una squadra forte. Abbiamo dimostrato grande personalità, mettendo in mostra anche un buon gioco. Abbiamo meritato la vittoria e dobbiamo continuare su questa strada cercando di migliorare partita dopo partita. Questo è un gruppo molto forte, ma il segreto è continuare a lavorare con determinazione e umiltà".