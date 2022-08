In parallelo con la prima squadra, anche la Juventus Primavera ha scoperto quelle che saranno le avversarie dei giovani bianconeri in Youth League. Come da regolamento, le stesse compagini: Psg, Benfica e Maccabi Haifa. Per quel che riguarda i lusitani, sarà una sorta di rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno in semifinale.