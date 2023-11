Paolotecnico della Juventus Primavera ha parlato a Juventus.com dopo la sconfitta per mano della Sampdoria. Le sue parole:- "È stata una partita un po’ deludente e il responsabile sono io. Dovremo trovare il modo di continuare a lavorare, di tornare a essere quelli che eravamo prima. Abbiamo questa responsabilità di aiutare questi ragazzi che non hanno colpe e stanno entrando in un’età nella quale devono dare tutto per puntare al prossimo salto che è quello in Next Gen e sarà nostro compito spingerli in questa direzione. Noi siamo qua per questo motivo ed è quello che vogliamo tutti. Tornando alla partita penso che nella prima mezz’ora abbiamo giocato bene, ma il primo gol incassato ci ha un po’ destabilizzati e poi sappiamo come è finita. È importante, però, che non sia mancata l’attitudine, un altro aspetto importante del percorso di crescita di questi ragazzi. Continueremo ad allenarci al massimo perchè lo dobbiamo alla maglia che indossiamo".