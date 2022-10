Ladi Paoloha vinto per 3-1 in Youth League contro il Maccabi Haifa. Queste le parole del tecnico riportate dal sito ufficiale Juventus a fine gara:"Una partita complicata nel primo tempo, in cui loro hanno meritato più di noi, sono stati aggressivi. Poi abbiamo cominciato a fare un altro gioco, senza uscire con la testa dalla partita, occupando gli spazi e finendo per dominare. La vittoria è giusta, bisogna però stare attenti perché non sempre si riesce a recuperarle: intanto torniamo a casa con tre punti meritati e siamo contenti".