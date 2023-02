Le parole di Montero nel post Juve Primavera-Empoli:SULLA GARA CON IL GENK - 'Tutti sanno quello che è successo in quella partita. Meritavamo di vincere 4-0 ma è successo quello che è successo. I ragazzi si sono resi conto che da ora ci è rimasto solo il campionato e per una squadra come la nostra, se fosse stata la prima squadra sarebbe stata un'annata disastrosa. Dobbiamo giocare per il titolo, la squadra c'è, le qualità ci sono e adesso è il nostro obiettivo primario'.