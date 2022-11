Il tecnico dellaPaoloha parlato ai microfoni del club dopo il pareggio per 4 a 4 contro il. Ecco il suo commento: "Questi tre gol, nel recupero, significano che questa squadra è capace di ribaltare spesso il risultato. Oggi però ci è stato superiore il PSG e avrebbe meritato di vincere; i nostri giocatori non mollano mai e lo stanno dimostrando, sono in un’età in cui devono permettersi di sbagliare, ma dobbiamo comunque migliorare, difendendo maggiormente da squadra, perché il livello tecnico è molto alto. Facciamo tante riunioni, di gruppo e individuali, per ascoltare i ragazzi: sono loro che vanno in campo e devono potersi esprimere con libertà e fiducia, anche con il rischio di sbagliare, perché la crescita arriva così. Stiamo giocando tanto, il campionato è competitivo, ma l’esperienza che stanno vivendo è una “bozza” di quello che può capitare in prima squadra".