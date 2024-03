Nel pomeriggio la Juve Primavera è uscita sconfitta dalla sfida contro il Sassuolo e al termine del match è stato l'lallenatore dei bianconeri, Paolo Montero, ad analizzare quanto accaduto in campo. Di seguito le parole dell'uruguaiano."Abbiamo affrontato una delle candidate al titolo e ce la siamo giocata. Sono e siamo dispiaciuti, non ci piace perdere, anche oggi abbiamo avuto le nostre chance. Mi spiace per i ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare".