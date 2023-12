Paoloha parlato cosi ai canali ufficiali della Juventus dopo la gara persa contro il Bologna."C’è poco da dire. Secondo me abbiamo giocato il migliore secondo tempo di tutto il campionato, costruendo tantissime occasioni da gol, ma alla fine hanno vinto i nostri avversari. Queste partite fanno parte del nostro percorso di crescita. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi la gara, ma allo stesso tempo abbiamo concesso un’ultima giocata ai nostri avversari che sono riusciti a sfruttarla nel migliore modo possibile vincendo la partita. Penso che avremmo meritato la vittoria per quanto dimostrato, ma non è andata così. Continueremo a lavorare, con l’obiettivo di continuare a crescere".