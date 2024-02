L'allenatore della Juve Primavera, Paolo Maontero, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta contro la Sampdoria.- 'Sappiamo che bisogna migliorare sempre. Mi è piaciuto l'approccio, sono convinto che nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara. Sul 2-0 sapevamo che la Samp rimaneva sempre pericolosa, non merita la classifica che ha e lo hanno dimostrato. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nel secondo tempo loro hanno spinto bene e noi non abbiamo saputo finalizzare. I ragazzi sono stati compatti e hanno fatto una buona fase difensiva. Nel secondo tempo togliendo il gol non abbiamo concesso molto. E' una vittoria meritata e quando hai questo approccio prima o poi la fortuna gira dalla tua parte'.- 'A quest'età il margine di crescita c'è sempre. Il merito è dei ragazzi e di come si allenano, noi non corriamo con loro, corrono da soli. Si allenano bene, con intensità e il merito è soltanto il loro. Abbiamo poco margine di sbaglio perchè siamo a 5 punti dal Milan per poterci qualificare e fino alla fine lotteremo per entrare nei playoff'.- 'Dean può diventare un fuoriclasse, lo sappiamo tutti e lo sa anche la Juve. Giocando tornerà più forte e sono convinto che servirà per l'anno prossimo. L'importante e lasciarlo tranquillo e non fargli troppa pubblicità perchè può diventare pericoloso. Ha una personalità importante'.