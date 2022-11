L'allenatore della Juve Primavera, Paolo Montero, ha presentato il match contro la Roma ai microfoni di JTV.SULLA SQUADRA - 'La squadra sta molto bene fisicamente e mentalmente. Secondo me è stato un semestre molto positivo, abbiamo raggiunto l’obiettivo della Youth. Non siamo più primi in classifica, ma adesso andiamo a giocare contro una delle favorite per il campionato'.SULLA ROMA – 'La Roma è una squadra di umiltà e qualità. Hanno vinto in tutte le categorie Under, sarà una partita bella per noi, per misurarci e crescere. La Roma è forte e lì troveremo delle valutazioni su di noi. Nelle partite difficili abbiamo sempre fatto buoni risultati'.PRESSIONI – 'Per arrivare in prima squadra serve personalità e sopportare le pressioni esterne. Nel calcio cadi e devi rialzarti spesso, abbiamo dei giocatori dal futuro assicurato'.SULLA CRESCITA – 'Abbiamo tanti 2005, che sarebbero Under 17 e non c’entrano niente con la Primavera. A questa età due anni di differenza è tanto. Qua ti devi abituare a giocare mercoledì-domenica come gli adulti, è normale che possano calare'.