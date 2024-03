Le parole di Paoloa Juventus.com:«Siamo molto dispiaciuti per questa sconfitta. La matematica non ci condanna ancora, di conseguenza dobbiamo continuare a credere nella qualificazione ai play-off e soprattutto nel progetto di crescita di questo gruppo di ragazzi. Nonostante non sempre i risultati non siano quelli che vorremmo, siamo contenti di come sta lavorando la squadra. Sappiamo che non sarà semplice accedere alla fase finale del campionato, ma sicuramente lotteremo fino alla fine. Saranno otto partite nelle quali cercheremo di ottenere il massimo, ma soprattutto saranno otto partite da affrontare nel migliore modo possibile».