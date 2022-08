Paolo, allenatore della Juve Primavera, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo gli impegni della sua squadra nell'ultimo torneo del precampionato."Questo torneo conferma le cose buone che hanno fatto i ragazzi, siamo contenti di come sta crescendo il gruppo. Con l’Atalanta è stata una bella sfida, forse il miglior primo tempo da quando sono qui. Il nostro obiettivo adesso è partire per fare bene in campionato e in Youth League, ma con questo comportamento i ragazzi saranno difficili da battere".