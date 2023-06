L'allenatore della Juve Primavera, Montero, ha parlato al termine della sfida pareggiata contro il Sassuolo.SULLA GARA - 'Per me il risultato è stato giusto. Loro avevano due risultati su 3 e gli è andata meglio, il calcio è così e faccio i complimenti a loro. Noi torniamo a Torino con molto rammarico perchè siamo arrivati con molte illusioni ma non è arrivata la vittoria. Contro squadre così forti fare il risultato diventa faticoso.SU DAFFARA - 'Ha dimostrato di avere il suo futuro nelle mani, è un ragazzo umile e gli piace lavorare'.SUL FUTURO - 'Non si sa niente, si va avanti tranquillamente. Vediamo cosa accadrà'