Mister Paoloha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dellain amichevole contro il(3-1 il risultato finale). Ecco il suo commento: "Dopo tanti giorni di allenamento finalmente siamo scesi in campo confrontandoci in questa amichevole contro il Servette. Siamo contenti perchè hanno avuto spazio tutti coloro che sono rimasti a lavorare a Vinovo in queste settimane e la loro attitudine è stata ottima. La nostra preparazione in vista della ripresa del campionato sta proseguendo molto bene e sono molto felice anche perchè alcuni nostri ragazzi stanno lavorando con lae altri con la Prima Squadra".