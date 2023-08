Paoloha commentato tramite il sito ufficiale dellaquanto fatto in questa prima parte di pre-season con la, che tra ieri e oggi ha affrontato in amichevole il Pinerolo e il Chisola conquistando due vittorie su due. Ecco le sue parole: "Siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto prima in Svizzera e che ora stiamo portando avanti qui. Sono stati due bei test match, molto intensi. Il gruppo procede bene, si applica molto, lavora con umiltà: continuiamo così, migliorando ogni giorno per arrivare al massimo all’esordio del 27 agosto con il Cagliari e fare una buona annata".