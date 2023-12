Paoloha commentato la gara di oggi contro il. Queste le sue parole riportate dal sito Juventus:"Siamo contenti perché la vittoria è stata meritata, i ragazzi hanno avuto tante palle gol. Oggi si è visto un gruppo compatto ed è quello che cerchiamo. L’esempio di riferimento è la prima squadra, la loro umiltà, la loro predisposizione al sacrificio. Penso alla partita che loro hanno vinto ieri. La loro compattezza, il sacrificio messo in campo di Chiesa e Vlahovic, sono tutti punti di riferimento per questi ragazzi. Soddisfatto di Pugno? Diego è un giocatore che ha sempre creato occasioni da gol e con l’esperienza comincerà a riconoscere certe dinamiche di gioco e crescerà. Mi piace come si sacrifica e la sua generosità è parte dei suoi pregi. Siamo molto contenti di lui. Come valuto la partita di Turco e Pagnucco? Stefano e Filippo hanno fatto una grande partita, hanno un motore importante, hanno fatto tanti cross e quasi tutti pericolosi. Con il tempo potranno andare in Next Gen".