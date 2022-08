Le parole di Paoloalla vigilia di, prima del campionato Primavera:- "Sono molto buone, la squadra si è allenata bene, non abbiamo avuto infortuni, un buon torneo in Svizzera e Mamma Cairo. Abbiamo finito l'ultima partita ieri con la Prima squadra, per fortuna siamo nel cammino giusto per arrivare ad una partita importante. Il Sassuolo è una squadra importante, con le idee chiare per arrivare in alto".- "Dobbiamo fare una partita come abbiamo fatto in questi giorni. Proporre gioco, essere protagonisti e dare intensità. Sappiamo che il Sassuolo ha giocatori più grandi, noi con lo spirito e la voglia di vincere dobbiamo non sentire il gap dell'età e dobbiamo fare la differenza a livello mentale".- "La cosa più importante è il livello umano, poi se sei bravo come calciatore ben venga ma il più importante è essere una brava persona, creare un buon gruppo. Sanno dove sono, quali sono gli obiettivi, sono ad un passo dallaprima squadra, devono essere consapevoli, cerchiamo di farglielo capire che facendo bene, hanno la fortuna della Youth League, hanno più partite per farsi vedere e fare il salto"' - "Siamo stati aggressivi, abbiamo giocatori di grande qualità e speriamo abbiano un futuro importante. Possiamo essere una squadra anche di contropiede. Importante variare le strategie, possiamo fare possesso o aspettare e giocare in contropiede, abbiamo giocatori micidiali che ti castigano".