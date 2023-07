Le parole di Paoloal sito ufficiale delladopo l'annuncio del suoquale tecnico della: "Sono molto orgoglioso di avere rinnovato il contratto con la Juventus per un altro anno. Ringrazio tutti i dirigenti che, ancora una volta, hanno dimostrato la loro fiducia nei miei confronti. Quello che mi sento di dire è che cercheremo di dare sempre il massimo, e soprattutto i nostri primi obiettivi saranno quelli di far capire ai tanti giovani che inizieranno in questa annata il percorso in Primavera il valore di questa maglia e il senso di appartenenza a questo fantastico Club. Daremo tutti noi stessi per regalare ai nostri tifosi e anche a noi stessi delle grandi soddisfazioni. Ci vediamo presto".