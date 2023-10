L'allenatore della Juventus Primavera Paolo Montero ha parlato dopo la gara contro il Genoa, esprimendosi anche sul caso scommesse che sta coinvolgendo alcuni calciatori tra cui Nicolò Fagioli. Di seguito il video:Queste le parole di Montero:"Dopo una certa età ognuno deve essere responsabile di sé stesso. Io posso controllarli a Vinovo o i miei figli controllarli a casa ma ad una certa età bisogna stare molto più attenti di più per quello che circonda i calciatori. Il sostegno familiare è importante e dipende anche da loro chi scegliere come amici e persone vicine. Ai miei figli dico sempre di avere la personalità di dire no. Bisogna stargli dietro e aiutarli".