Il tecnico dellaPaoloha parlato ai microfoni di JuventusTv in vista del derby contro il Torino. Queste le sue parole:"Mi aspetto una gara intensa perché non sarà il Toro del Mamma Cairo. Hanno cambiato tanti giocatori, sono una squadra fisica che sa difendere bene. Sanno quello che vogliono, sono cinici, ci aspettano e sanno come giocare a calcio. Sono una squadra completa e lo conferma la loro posizione di classifica. Hanno vinto partite importanti, giocando molto bene. Abbiamo avuto tempo per studiarli, poco per lavorare"."Escludendo la partita di Parigi per me è stato un inizio molto positivo. Sono davvero felice di come hanno lavorato e come stanno lavorando i ragazzi. Sappiamo quello che possono fare, bisogna sempre chiedere di più. Non per capriccio, ma perchè lo hanno dimostrato. Carta canta. Sono giocatori che hanno qualità e devono avere degli obiettivi perché in futuro potranno entrare nella rosa della prima squadra".