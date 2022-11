Paoloha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo- "Due squadre grandi come Inter e Juve giocano per vincere, la storia dice così. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, sono felice per i ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto grandi occasioni, abbiamo giocato contro una squadra forte ed è stata una partita vera".- "Prima della partita e in settimana ho preparato la partita e ho detto che era una squadra forte, che non meritava la classifica che ha. Punteranno in alto e arriveranno ai playoff sicuramente".- "Kenan è un giocatore completo, un grande finalizzatore, sta facendo grandi cose. Anche Turco, Mancini, Hasa, Galante, Anghelè, Mancini, sono tutti giocatori che se li aiutiamo, li facciamo sbagliare, hanno il futuro nelle loro mani. Noi siamo qui per fargli vedere il cammino per arrivare in alto".- "Non è facile ma ho dei figli della loro età, l'importante è stare vicini alle nuove generazioni, spiegargli che possono stare con il telefono ma pochi minuti al giorno, devono guardare i più grandi e stare sul campo, come a scuola".-"Dellavalle sta facendo benissimo, ma ce ne sono altri. La Juve ha un bel futuro anche nei centrali".- "Adesso per fortuna stiamo vincendo, l'altro giorno hanno fatto un gran risultato. Stanno rientrando anche giocatori importanti, il cammino è questo con Allegri, piano piano rientrano giocatori importanti".