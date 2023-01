Intervenuto ai nostri microfoni dopo la sconfitta ai calci di rigore contro ilin, il tecnico dellaPaoloha parlato anche di Kenan, autore del gol che ha sbloccato il match. Ecco il suo commento: "Dove può migliorare? Il problema è che ha 17 anni, anche se a vederlo giocare così sembra un adulto: noi giochiamo come se fossimo la prima squadra, il mercoledì e la domenica, è naturale che loro a livello mentale possono cadere. Con l'esperienza, e sbagliando, crescendo, trovano il loro equilibrio. Ne abbiamo tanti come Kenan di 17 anni, non è facile trovare sempre l'equilibrio e la concentrazione, è capitato a tutti quello. Noi siamo qua per aiutarli, io sono molto felice di quello che stanno facendo".