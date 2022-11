Il tecnico dellaPaoloha commentato il pareggio contro l'anche ai canali ufficiali del club. "Il rammarico per non essere riusciti a ottenere i tre punti rimane, ma sono contento perchè la squadra è tornata ai suoi livelli giocando una buona partita trovandoci quasi sempre nella metà campo dell'Inter", le sue parole. "Secondo me avremmo meritato la vittoria, ma nonostante il pareggio questa è la strada giusta. Questa sera anche la fase difensiva ha funzionato molto bene, siamo stati molto bravi soprattutto sulle marcature preventive con i nostri centrocampisti centrali. Venendo al prossimo appuntamento, il big match contro la, sappiamo che sarà una gara difficile contro una delle candidate al titolo finale. Anche noi, però, abbiamo dimostrato di poter occupare le prime posizioni in classifica in questo inizio di stagione, di conseguenza questa partita potrebbe essere un anticipo di quanto potremmo vedere durante la fase finale del campionato".