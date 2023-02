Le parole di Montero ai canali della Juve:«Quella di questo pomeriggio è stata una bella partita. All'inizio eravamo un po' compassati perchè, probabilmente, avevamo nella testa ancora qualche scoria della partita in Belgio, ma con il passare dei minuti siamo andati in crescendo e nella ripresa abbiamo giocato molto bene. Ho sempre detto che questa è una squadra forte tecnicamente, con qualità e quando ne ha l'opportunità deve saper sfruttare nel migliore modo possibile le occasioni pericolose che crea e, in questo senso, oggi contro il Sassuolo siamo stati bravissimi. Dobbiamo continuare a lavorare sempre con la stessa serietà che ci ha contraddistinto in queste settimane in cui i risultati non arrivavano. Ci tengo a sottolineare questo aspetto: i risultati non arrivavano, non le prestazioni. Prendendo, infatti, come esempio la penultima partita di campionato contro la Fiorentina mi sento di dire che la prima ora di gioco sia stata la migliore di tutta la stagione nonostante poi sia arrivata una sconfitta pesantissima».