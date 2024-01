Le parole di Paoloda Juventus.com:«Siamo molto felici per questa vittoria contro i campioni d'Italia in carica. Il Lecce è una squadra fortissima e siamo sicuri che lotteranno fino alla fine per entrare in zona play-off, di conseguenza questo successo ha un valore davvero importante. Mi complimento con i ragazzi perchè hanno giocato un'altra grande partita, mantenendo alta l'intensità fino al triplice fischio. Rispetto alla gara contro l'Inter abbiamo creato più occasioni pericolose e anche la nostra manovra è stata più fluida. La prestazione è stata davvero di alto livello, sia coralmente che individualmente. Siamo soddisfatti perchè significa che stiamo lavorando bene e personalmente ci tengo a ringraziare il mio staff e, ovviamente, i ragazzi per come si stanno applicando. Dobbiamo continuare su questa strada».