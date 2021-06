Fabio Miretti, top player della Juventus Primavera arrivata terza in classifica nella regular season del campionato e ora impegnata nei playoff scudetto, ha parlato a Sportitalia dopo essere stato incluso (insieme a Da Graca) nella top 11 stagionale: "Dedico il premio a tutti i miei compagni, alla Juve e al suo staff. Abbiamo fatto una bella stagione, ora siamo alla fase finale e vogliamo arrivare più avanti possibile. Siamo una squadra giovane rispetto alle altre, ma non è l'età a determinare la qualità".



RUOLI - "Posso ricoprirli quasi tutti: mediano, trequartista, mezzala. Mister Bonatti mi ha impiegato in molti di questi".



BONATTI MARTELLO PNEUMATICO? - "Abbastanza!".