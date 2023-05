La Juve Primavera batte nettamente il Milan e si aggiudica un posto ai playoff ad una giornata dal termine del campioanto.: 4-0Marcatori. (Mulazzi 16', Savona 42', 77', Turco 79'): Daffara; Savona, Huijsen, Citi, Rouhi; Nonge (Ripani 67'), Bonetti; Mulazzi (Maressa 66'), Hasa (Mbangula 67'), Yildiz; Turco N. All. Montero.: Scaglia, Vinarcik, Fuscaldo, Valdesi, Dellavalle, Doratiotto, Turco S., Srdoc, Domanico, , Anghelé, Moruzzi, , ManciniVasquez; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Malaspina, Gala, Zeroli; Hugo Cuenca, El Hilali, Sia. All. Abate..: Pseftis, Nava, Vitali, Simic, Alesi, Traore, Foglio, D’Alessio, Paloschi, Longhi, Bartesaghi: Malaspina (M): Sig. Valerio Crezzini di Siena79' - GOL JUVE, turco dopo un'azione di contropiede chiude il match77' - GOL JUVE, palla in mezzo di Maressa, Vasquez respinge corto e Savona da due passi segna il tris59' - Pericolo sventato da Daffara51' - Tiro di Nonge, bravo Vasquez a schermare46' - Via alla ripresaINTERVALLO42' - GOL JUVE, azione bellissima della Juve con Mulazzi che risale tutta la corsia di destra, palla a Yildiz che si gira e serve l'accorrente Savona che dentro l'area prende la mira e non sbaglia37' - Tiro dalla distanza di El Hilali,, palla alta di poco25' - OCCASIONE JUVE, conclusione di prima di Turco che da distanza ravvicinata trova l'opposizione di Vasquez16' - GOL JUVE, imbucata di Nonge per Mulazzi che salta il primo uomo e poi piazza il mancino all'angolino13' - Punizione diretta di Hasa, palla forte ma centrale10' - Partita combattuta, lieve predominio del Milan1' - Via al match