di Marco Amato, inviato a Vinovo

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali - sosta che ha visto diversi giovani bianconeri protagonisti, da Chibozo a Nzouango e molti altri -, la Juventus Primavera si cala nuovamente nella dimensione del campionato. Oggi, la compagine guidata da mister Bonatti affronta il Milan, con l'obiettivo di vincere e consolidare ulteriormente una posizione in classifica che vorrebbe dire accesso ai playoff.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Primavera: In attesa

Milan: In attesa



Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci, della Sez. di Como



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: