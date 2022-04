di Marco Amato, inviato a Vinovo

Grande vittoria della Juventus Primavera che liquida il Milan 4-1. Il risultato è forse pesante, per i rossoneri che le occasioni le creano, ma trovano davanti a loro la saracinesca abbassata da Senko. Il risultato, però, è il frutto di una prestazione collettiva eccezionale della squadra di Bonatti che, come l'anno scorso, è la compagine che gioca il miglior calcio del campionato Primavera.



LE PAGELLE



SENKO 8 - Le fondamenta della vittoria sono anche nelle sue parate, decisive nei momenti decisivi



SAVONA 7.5 - Viaggia con il telepasss in tasca, quando scende sulla destra trova sembra la sbarra alzata e il campo libero, i rossoneri non lo prendono mai. Nel finale di secondo tempo monta un polmone in più, non c'è altra spiegazione ai continui avanti e indietro sulla corsia



NZOUANGO 6 - Nel primo tempo, sbaglia completamente in marcatura uno contro uno con Nasti, solo Senko evita il gol dell'1 a 1 che avrebbe riaperto la partita. Per il resto è protagonista di una partita attenta, ma nel voto quella sbavatura ha un peso



MUHAREMOVIC 7.5 - Di testa sono tutte sue, palla a terra, anche. Per incidere, gli attaccanti rossoneri si sarebbero dovuti portare il pallone da casa



TURICCHIA 8 - Il gol non è l'apice, ma solo una delle tante cose determinanti fatte. In fase difensiva non si lascia travolgere dalla maggior fisicità avversaria, ma travolge. In avanti, lo stesso. È uno dei bianconeri che, in questa stagione, è cresciuto di più



MULAZZI 7.5 - In coppia con Savona, crea un duo che tormenterà i sogni avversari, questa notte. Entra nelle azioni dei gol, entra tra le maglie della difesa del Milan come se avesse a disposizione un passepartout (Dal 61' SEKULARAC 6.5 - Entra in una fase calma del match, lui contribuisce a congelarla, gestendo palla con grande calma e precisione)



OMIC 7 - Pianta la bandiera in mediana: territorio suo. Ogni pallone che passa dalle sue parti è intercettato, sporcato, per poi essere ripulito e ribaltare l'azione



BONETTI 8.5 - La pulizia tecnica, la consapevolezza, la visione di gioco e la finalizzazione. Tante, tantissime cose belle, un raggio di sole nel freddo e grigio pomeriggio di Vinovo (Dal 75' ROUHI 7 - Entra e serve l'assist per chiudere la partita)



HASA 7 - Sguscia da una parte all'altra, per prenderlo lo devono abbattere, cosa che accade spesso, tra l'altro (Dal 61' FIUMANO' 7 - Aggiunge solidità alla difesa, in un momento in cui il Milan prova a rialzare la testa)



TURCO 6.5 - Di quelli che fiutano le occasioni prima degli altri, che capiscono dove andrà il pallone con largo anticipo. Turco è quel tipo di attaccante e anche oggi lo dimostra. Dimostra anche di avere un po' di ruggine, dopo la lunga assenza per infortunio (Dal 46' MBANGULA 6.5 - Entra, con un'accelerata spacca la difesa avversaria e dà il via ad un'azione da gol)



CHIBOZO 8.5 - Giocate pesanti, decisive, fatte con la leggerezza e la spensieratezza del 19enne e con la fame di chi vuole lasciare i solchi in terra, di chi vuole prendersi tutto, e ha i mezzi per farlo (Dall'80' STRIJDONCK sv)



All. BONATTI 9 - Ci risiamo! Come l'anno scorso, a questo punto della stagione, la sua è la squadra che gioca il miglior calcio del campionato Primavera. No, non può essere un caso