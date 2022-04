Anche Federico Cherubini e Marco Storari a Vinovo per #JuveMilan di #Primavera1 pic.twitter.com/ffoLi2DGNI — ilbianconero (@ilbianconerocom) April 2, 2022

Siamo ormai alla vigilia del big match di campionato tra Juventus ed Inter, dove in palio non ci saranno solo i 3 punti ma anche la terza posizione in classifica, dato che le due squadre sono separate da appena un punto. Prima però ci sarà tempo di assistere ad un altro big match che, vede coinvolte le Primavera di Juventus e Milan. Le due squadre sono infatti in campo in questi minuti, dopo più di due settimane di sosta per le Nazionali. Ci sono due ospiti speciali tra gli spalti, ovvero, il dirigente bianconero Cherubini e l'ex portiere della Vecchia Signora, Marco Storari.