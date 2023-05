Vittoria larga e netta della Juventus Primavera che, così, si aggiudica matematicamente un posto nei playoff.DAFFARA 6.5 – Sempre attento, decisivo in alcune occasioniSAVONA 7.5 – Bravo e intelligente a seguire la transizione che lo porta ai due gol, oltre a quello gara difensiva eccellenteHUIJSEN 6 – Qualche sbavatura pericolosa, non da luiCITI 6.5 – Ottima prova difensiva, nemmeno uno spiffero ai difensori rossoneriROUHI 6.5 – Cuenca è un ospite scomodo, lui lo accompagna alla porta. Non quella protetta da DaffaraNONGE 6 – Palla persa ingenuamente, Montero gli urla: alzati! E’ l’immagine del suso secondo tempo, molto al di sotto rispetto alla prima frazione (DAL 69’ RIPANI 6 – Con ordine)BONETTI 6 – Ordinato, forse in debito di ossigeno rispetto alle ultime usciteMULAZZI 7 – Più alto in campo, sfrutta l’occasione con il gol che sblocca il risultato (Dal 63’ MARESSA 6.5 – Mette lo zampino nel gol nel finale)YILDIZ 6 – Oggi gioca a nascondino, ma quando si accende per gli avversari sono doloriHASA 6 – Si accende a sprazzi, ma è sempre solido (Dal 69’ MBANGULA 6.5 – Ampi spazi, li sfrutta al massimo)TURCO 6.5 – Tanta lotta, ma il più delle volte è solo a lottare contro il muro rossonero. Nel finale la soddisfazione del golMONTERO 7 – Vittoria larga e accesso ai playoff. Obiettivo raggiunto nel migliore dei modi