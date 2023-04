Tommaso, centrocampista classe 2004 della, ha presentato ai canali ufficiali del club il prossimo appuntamento che attende la squadra allenata da Paolo: il big match contro la. Appuntamento fissato per lunedì 1° maggio alle ore 20.00. Il numero 29, però, si è soffermato anche su altri temi, tra cui il suo percorso di crescita, gli obiettivi di squadra e personali e il momento che sta attraversando labianconera.- "Sicuramente è stata una stagione molto particolare per me fino a questo momento. Ho alternato periodi in cui ho trovato meno spazio, ad altri in cui ho giocato molto, ma a prescindere dal mio impiego o meno in campo ho sempre sentito la fiducia di Mister Montero e soprattutto ho continuato ad allenarmi al massimo per essere pronto in qualsiasi momento. In queste ultime partite sono sempre sceso in campo e ho cercato di mettermi a totale disposizione dei miei compagni. Quella che stiamo vivendo, come ho detto, è una stagione molto particolare, ma ci sta permettendo di crescere tanto sotto tutti i punti di vista. In questo senso mi sento molto maturato, soprattutto dal punto di vista mentale, e sicuramente nel mio percorso formativo hanno contribuito e stanno contribuendo anche gli allenamenti con la Prima Squadra e per questo ci tengo a ringraziare la Società".- "La stagione in corso la possiamo considerare anomala perchè non era mai successo che un campionato Under 19 venisse interrotto per quasi due mesi per lasciare spazio a un Mondiale. Alla ripresa, chiaramente, non è stato semplice e abbiamo incontrato diverse difficoltà, ma come noi anche diversi nostri avversari. La prima parte di questa annata, da settembre a novembre per intenderci, è stata ottima e ci siamo tolti anche diverse soddisfazioni. Indimenticabile la vittoria in Youth League sul campo dei campioni d'Europa in carica del Benfica che, successivamente, sono stati eliminati dalla fase a gironi. Anche in campionato la prima parte è stata di buon livello. Da gennaio in poi, invece, non è stato semplice ripartire con la stessa attenzione e intensità di due mesi prima, ma le difficoltà sono state uno stimolo in più per continuare a dare il massimo in allenamento. Dobbiamo cercare di lasciarci questi ultimi mesi alle spalle perchè ora ci attendono sei partite, a partire da quella di lunedì (1° maggio, ndr.) contro la Roma dove andremo ad affrontare squadre molto forti. Per noi saranno, di fatto, degli scontri diretti perchè sono tante squadre che occupano la zona play-off e il nostro obiettivo sarà quello di qualificarci per la fase finale di questo campionato"."La partita contro la Roma la stiamo preparando molto bene. Sono scesi dalla Next Gen anche alcuni compagni che sicuramente potranno dare il loro contributo e chiaramente anche il livello degli allenamenti si è alzato, soprattutto dal punto di vista dell'intensità. Il loro apporto sarà fondamentale, anche per l'esperienza che hanno maturato in questi mesi tra i professionisti. In vista del prossimo match il nostro primo obiettivo dovrà essere quello di lasciarci alle spalle il periodo buio che ci ha accompagnato per diverse settimane, oltre ovviamente a cercare di ottenere un risultato positivo. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, che ha recentemente vinto la Coppa Italia Primavera, ma avremo motivazioni in più anche per cancellare la sconfitta dell'andata che coincise con l'ultima partita prima del lungo stop e rallentò la nostra corsa tra le prime della classe".- "Il mio obiettivo, come penso anche quello di ogni mio compagno e di ogni ragazzo che inizia a giocare a pallone in Italia, è quello di arrivare a giocare in Serie A. È chiaro che non sarà un percorso semplice, ma ho la fortuna di giocare per un Club come la Juventus che ci permette di maturare prima offrendoci la possibilità di affacciarci al professionismo passando dalla Next Gen".