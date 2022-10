Laa caccia della prima vittoria in Europa. Alle 14, tra le mura amiche di Vinovo, i bianconeri affrontano ilin una gara che dirà molto del discorso qualificazione. La compagine di Montero é reduce da una brutta sconfitta contro il Psg e da un esaltante pareggio in rimonta contro i campioni in carica del Benfica. Nella doppia sfida contro il Maccabi l'obiettivo sono i 6 punti.: Daffara; Valdesi, Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Hasa, Ripani, Nonge, Strijdonck; Turco, Yildiz.. Vinarcik, Doratiotto, Domanico, Galante, Anghelé, Maressa, Mancini.. Montero: Greis; Feingold, Kay Laish, Eissat, Shibli; Ben Shimol, Hermesh, Otachi; Khalaili, Kahvic, Razon.. Shavit, Leigh, Elmichly, Marelly, Sheto, Pahima, Distelfeld.. Degu: Christian-Petru Ciochirca AUT