Che fatica, ma quanto é preziosa questa vittoria! La Juventus Primavera vince 3 a 1 contro il Maccabi e mette in cascina 3 punti importanti per il discorso qualificazione. Una buona partita, quella dei bianconeri, che, però, hanno un blackout dopo il gol di Yildiz. Gli ospiti pareggiano ed é Daffara a tenere a galla la squadra di Montero, fino ai gol di Hasa e Anghelé che di fatto chiudono il match.- Nel secondo tempo un miracolo tiene a galla la Juventus e impedisce al Maccabi di andare avanti- Un buon primo tempo, nella ripresa cala drasticamente e sulla sua corsia il Maccabi trova gli spazi per far male(Dal 64'- Messo in un'insolita posizione arretrata, si sacrifica per la squadra)- Alterna sbavature a buone coperture, ma non riesce a dare sicurezza al reparto- Solita pulizia in impostazione e lucidità nelle coperture, prende un palo da cui poi nasce l'azione del rigore- Spinge meno rispetto al solito- Il gol, dopo il rigore sbagliato, è una dimostrazione purissima di forza e carattere. Senza dubbio uno dei migliori in questa fase della stagione: trascinatore- Detta il ritmo alla squadra con il suo mancino e si costruisce un'ottima occasione. A volte un po' troppo schiacciato sulla linea difensiva (Dal 46'- Nell'azione dell'1 a 1 viene divorato dall'attaccante del Maccabi che dà il via all'azione offensiva)- Con palla tra i piedi é meno efficace del solito. In copertura, però, colleziona tante cose utili per la squadra- Si accende e si spegne come una di quelle lampadine che necessiterebbero manutenzione. Quando é acceso, però, abbaglia gli avversari con la sua velocità e il suo gioco di gambe- Meno efficace del solito, in appoggio e in fase di finalizzazione. Resta, comunque, sempre importante il suo contributo alla manovra offensiva (Dal 64'- Entra con lo spirito giusto, fa salire la squadra e si guadagna il rigore, oltre a creare diverse occasioni)- In un periodo d'oro, la convocazione in nazionale gli ha dato consapevolezza. Suo il gol che sblocca la partita (Dal 65'- Un missile da fuori area per chiudere il match)- Si prende i suoi rischi, ma co i cambi gira l'inerzia del match, in quel momento in mano al Maccabi. Audace e bravo, come nel Derby.