Diramata la lista dei convocati per la "storica" sfida della Juve Primavera contro il Liverpool, valida per i quarti di finale di Youth League. Ecco la nota del club.



Una pagina di storia è già stata scritta dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'AZ Alkmaar negli ottavi di finale di Youth League. Domani, martedì 15 marzo alle 16:00, la Juventus Under 19 ospiterà il Liverpool. Come accaduto in Olanda la qualificazione al turno successivo si giocherà in gara unica, ma questa volta in casa. Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione di Mister Bonatti.



1 Senko

2 Savona

3 Turicchia

5 Nzouango Bikien

7 Hasa

9 Cerri

10 Bonetti

11 Iling-Junior

12 Scaglia

13 Muharemovic

14 Mulazzi

16 Rouhi

17 Chibozo

18 Turco

19 Fiumanò

25 Mbangula

29 Maressa

30 Daffara

32 Miretti

33 Soulè